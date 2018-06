Verkehr Antrag: Wegweiser in Wiblingen verbessern

Ulm / cst

Ein Fremder könnte sich verfahren. In einem Antrag an Oberbürgermeister Gunter Czisch hat die SPD-Rathausfraktion einige Schwachstellen bei der „Verkehrslenkung“ in Wiblingen aufgelistet und bittet um die jeweilige Überprüfung:

Die Beschilderung müsse generell auf die nicht mehr ganz neue Situation seit der Eröffnung der Wiblinger Querspange angepasst werden, schreibt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dr. Haydar Süslü. Für den Bau der Querspange seien jahrelange Bemühungen nötig gewesen, nun soll sie Alt-Wiblingen vom Durchgangsverkehr entlasten. Aber: „Fährt man von der B 30 mit Ziel Illerkirchberg auf der L 260 Richtung Wiblingen/Tannenplatz, wird man derzeit vor der Kreuzung Wiblinger Ring/Donautalstraße über zwei Jahre nach Eröffnung der Querspange immer noch nach links geschickt, anstatt geradeaus zur Querspange“, kritisiert Süslü.

Am Pranger wurde vor einigen Jahren ein Kreisverkehr gebaut. Dort sei die Wegweisung veraltet: Kommen Touristen von der Donautalstraße an den Kreisel, würden sie zum Kloster nach links geleitet. Korrekt wäre allerdings, auf dem Wegweiser den Kreisverkehr anzuzeigen und die zweite Ausfahrt als Richtung zum Kloster anzuschreiben, heißt es. Am Wiblinger Ring fehle zu Beginn der Lindauer Straße das Schild mit dem Straßennamen. „Wir bitten hier um Ersatz.“ Und an der „Erenlauh“ fehle eine Querungshilfe für Fußgänger. Die Fahrgäste der Busse in Richtung Süden müssten die vierspurige Donautalstraße überqueren.