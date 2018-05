Arbeit Antrag: Jobcenter in die Stadtteile

Antrag: Jobcenter in die Stadtteile

Ulm / swp

Die Agentur für Arbeit soll in den Sozialräumen und Stadtteilen Zweigstellen des Jobcenters einrichten. Mit diesem Vorschlag wendet sich die SPD-Fraktion an den OB. In den Sozialraumbüros der Stadt müssten die Mitarbeiter viel Zeit und Energie aufwenden, um über den Inhalt von Jobcenter-Leistungen zu beraten und bei der Antragstellung zu helfen. Dies könnte vermieden werden, wenn das Jobcenter direkt vor Ort wäre, schreiben Martin Ansbacher und Haydar Süslü für die Fraktion. Dies führe „zu deutlich mehr Bürgernähe und zum Abbau von Bürokratie und langen Wegen“. Die SPD hofft, dass die Agentur für Arbeit offen für diese Idee ist.