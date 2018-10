Akademietheater Antike Mythologie so aktuell wie nie

Ulm / Petra Lehmann

„Ecce Prometheus“, da ist er, der Vorausdenkende, der Menschenfreund! Der griechische Gott liegt in einem schief gestellten Eisenbett, lediglich in einen Krankenhauskittel gehüllt – und das bereits beim Einlass der Theaterbesucher und zur Sirtaki-Musik von Mikis Theodorakis. So stellt sich die Ausgangssituation von Peter Radtkes neuem Stück dar, das unter seiner Regie am Mittwoch im Ulmer Akademietheater Vorpremiere hatte. Die Premiere folgt am 14. Oktober in Leverkusen bei Bayer Kultur, danach ist das Stück wieder in Ulm zu sehen.

Der rote Faden, der sich durch das als Farce deklarierte Werk zieht, ist die bekannte Prometheussage: Der Titan Prometheus legt sich mit Zeus an, der daraufhin zur Strafe der Menschheit das Feuer nimmt. Doch Prometheus bringt das gestohlene Feuer den Menschen zurück. Daraufhin lässt Zeus den Frevler im Kaukasusgebirge an einen Felsen schmieden. Erst nach Jahrhunderten befreit ihn schließlich der Held Herakles von seinem Leiden.

Wie in der Mythologie sind es auch in Radtkes Stück die Geschwister Kratos und Bia, die Prometheus ans Eisenbett (den Felsen) fesseln. Kratos (Michael Becker) verkörpert die Macht, seine Schwester Bia, die hier köstlich von Theodors Tsilkoidis verkörpert wird, die Gewalt.

Alkmene (Laura Becker), eigentlich Geliebte des Zeus, wandert mit ihrem Vater Elektryon (Daniel Blum) im Kaukasus und verliebt sich in Prometheus, pflegt ihn und zeugt – entgegen der Mythologie – mit ihm Herakles (Yazn Alnagdali). Der befreit seinen Vater später im Rapper-Outfit mit Selfie-Stick.

Radtke, der an der Glasknochenkrankheit leidet, hat sich in der Rolle des Prometheus einen Schauspieler an die Seite geholt, der selbst im Rollstuhl sitzt. Ans Bett gefesselt, tritt Jan Dziobek in überragender Weise mit Zeus in einen philosophischen Dialog über Mitmenschlichkeit, das Aufbegehren gegen Ungerechtigkeit und Despotie, den Kampf für eine bessere Zukunft und das Glücklichsein. Zeus tritt dabei nicht in Persona auf, sondern in Form von Lichteffekten, die dessen Meinung nur erahnen lassen.

Aktuelle gesellschaftliche Fragestellungen werden aufgegriffen und erscheinen mittels griechischer Mythologie in einem neuen Licht. Ein sehr gelungenes Experiment des 75-jährigen Radtke und der AdK, das in lange anhaltendem Applaus und Bravo-Rufen gipfelte.

Termine Am 19., 20. Oktober, 2. und 3. November, 20.15 Uhr, zeigt das Akademietheater wieder „Ecce Prometheus“.