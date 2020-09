Gänsehaut am ganzen Körper. Euphorie, Endorphine. So beschreibt Nils Riedl (28) den Moment, als er am 11. September um kurz nach 0 Uhr die Streaming-App „Spotify“ öffnete. Das erste Album. Endlich online. Was für ein Gefühl. „Die Welt ist Anthrazittt“ heißt das Werk, das Riedl zusammen...