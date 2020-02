Nach dem rechtsterroristischen Anschlag von Hanau riefen verschiedene Gruppen spontan zu einer Mahnwache in der Ulmer Innenstadt auf. Rund 70 Teilnehmer gedachten der Opfer und demonstrierten gegen rechten Terror.

In der Nacht zum Donnerstag tötete der mutmaßliche Attentäter, ein 43-jähriger Deutscher, in der hessischen Stadt neun Menschen. Seine Leiche sowie die seiner Mutter wurde nach der Tat in seiner Wohnung gefunden.