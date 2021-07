Die Türkei liefert den Tatverdächtigen des Brandschlags auf die Ulmer Synagoge nicht aus. Die Türkei lehne die Auslieferung eigener Staatsangehöriger an einen anderen Staat ausnahmslos ab, heißt es in einer Antwort des Justizministeriums auf eine Landtagsanfrage.

Der 45-jährige türkische Staatsbürger, der in Deutschland geboren wurde und in Ulm lebte, soll nach Erkenntnissen der Ermittler am 5. Juni einen Anschlag auf die Synagoge verü...