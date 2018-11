Schicksal Ans Haus gefesselt

Von Barbara Hinzpeter

Der kleine Hund ist ihre Rettung. Er tröstet sie, wenn sie verzweifelt ist und zwingt sie dazu, täglich mit ihm aus dem Haus zu gehen. Auch wenn es nur ein paar Schritte sind. Denn das Gehen fällt Helena P. (Name geändert) immer schwerer: Die 54-Jährige aus dem Landkreis Neu-Ulm leidet unter mehreren Krankheiten und fast unerträglichen Schmerzen. „Die machen mich schier verrückt“, sagt sie.

Eine künstliche Hüfte hat sie bereits, auch die zweite Hüfte müsste ersetzt werden. Körperlich und psychisch macht ihr vor allem eine chronische Krankheit zu schaffen. Sie verursacht schmerzhafte Fisteln an Achselhöhlen, Brust und Schambereich und ist laut Helena P. schuld daran, dass eine zweite Hüft-OP zu riskant wäre. Hinzukommen Diabetes und Rheuma sowie Arthrose in den Kniegelenken. Sie könne keine weiten Strecken mehr gehen. „Meine Laufleistung beträgt 150 Meter“, sagt sie und fügt bitter hinzu: „Ich bin ein Totalschaden.“

Aber sie ist es auch gewohnt zu kämpfen. Kurz nachdem Anfang der 90er-Jahre ihr Wunschkind geboren war, verließ dessen Vater sie. Der Mann habe sich nie um seinen Sohn gekümmert. Die gelernte Textilverkäuferin arbeitete nachts als Putzfrau, um sich tagsüber um das Kind kümmern zu können. Sie machte eine Ausbildung zur Altenpflegehelferin, begleitete Demente im Alltag.

Mutter und Sohn konnten keine großen Sprünge machen, der Junge lernte früh, auf vieles zu verzichten. Das Geld für Schulausflüge und gute Schuhe sparte sie sich vom Mund ab. Sie versuchte, dem Buben eine schöne Kindheit und gute Erziehung zu bieten.

Mit Erfolg: Der heute 26-Jährige lernte nach dem Hauptschulabschluss weiter und studiert jetzt Wirtschaftsingenieurwesen. „Ich bin wahnsinnig stolz auf ihn“, sagt Helena P. Seit vielen Jahren erfährt sie an Leib und Seele, dass Krankheit arm und einsam macht, seit fünf Jahren lebt sie von ihrer kleinen Rente und Sozialhilfe. Sie lässt sich vordergründig nichts anmerken. Die gesamte Einrichtung ist abgewohnt, der Schlafzimmerschrank geht aus dem Leim, an der Decke fehlen Lampen. Eine wahre Katastrophe ist für sie jedoch, dass ihr 25 Jahre alter Golf nicht mehr fährt. Auspuff, Schaltung und Bremsen sind defekt. Im Dezember ist überdies der TÜV fällig. Die Frage, wo sie das Geld für die Reparaturen herbekommt oder ob die sich überhaupt noch lohnen, bereitet ihr schlaflose Nächte. Sie hat aufgehört, Zigaretten zu rauchen, Klamotten hat sie sich schon lange nicht mehr geleistet – weder neue noch gebrauchte. Beim Essen spart die Tafel-Kundin ebenfalls. „Ich kaufe nicht, was ich gerne esse, sondern das, was günstig ist.“ Sie wisse nicht, wo sie jetzt noch ein paar Cent rausquetschen könnte.

Wegen ihrer starken Gehbehinderung ist sie aufs Auto angewiesen. Bis zur nächsten Bushaltestelle ist es weit, Arztbesuche seien ohne Wagen nicht möglich. Und wegen der Schmerzen in den Armen kann sie über größere Distanzen weder eine Tasche tragen noch ein Einkaufs-Wägelchen ziehen.