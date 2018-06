Vatikan Annette Schavan kommt zurück nach Ulm

Ulm / keu

Knapp vier Jahre lang war Annette Schavan als Botschafterin Deutschlands im Vatikan tätig - jetzt kommt sie zurück.

Die ehemalige Bundesbildungsministerin (CDU), Annette Schavan, wird Ende Juni wieder zurück an die Donau kehren. Nach vier Jahren als Deutschlands Botschafterin beim Vatikan, hat sich Schavan am Dienstag vom Papst verabschiedet.

2013 trat sie nach Aberkennung ihres Doktortitels vom Amt als Ministerin zurück. 2014 legte sie ihr Bundestagsmandat ab und verabschiedete sich aus dem Bundestag.

Wie geht es weiter?

Am 28. Juni endet ihre Zeit in Rom. In Ulm will sie sich verstärkt ihrer Gastprofessur an der Universität in Shanghai widmen.