Jubilarin Anne Matschewsky ist die älteste Ulmerin

Ulm / Roland Schütter

Sie ist die älteste Ulmerin und immer noch fit: Änne Matschewsky feierte gestern in der Seniorenresidenz Friedrichsau ihren 106. Geburtstag. Ihre drei Tipps für ein langes Leben: „Sich bewegen, sich mit etwas beschäftigen und viel Geselligkeit“, sagt sie und lacht. Für die gebürtige Rheinländerin, die als Anna-Maria geboren wurde und mit sechs Geschwistern aufwuchs, war der Sport ihr Lebenselixier. Schon früh stellte sich heraus, dass sie sich als Spielleiterin und Vorturnerin auszeichnete. So folgte ein Studium zur Turn- und Gymnastiklehrerin in Bonn. 1937 kam sie nach Ulm zum Turnerbund. Bis 1954 hielt sie zudem die Betriebssportgruppen von Ebner und Wieland auf Trab. Dann wechselte sie in den Schuldienst und unterrichtete bis 1970 an der List-Schule sowie am St. Hildegard. „Kugelstoßen, Speer und Diskus, das waren meine liebsten Betätigungen“, erinnert sich Änne Matschewsky.

Gefragt, wie sie denn alles schaffe, ist ihre knappe Antwort: „Wenn ich jammere, wird es auch nicht besser und hängenlassen gibt es sowieso nicht.“ In der Seniorenresidenz gehört sie zu den aktiven Bewohnerinnen. Seit es ihre Gesundheit nicht mehr anders zulässt, bietet sie zweimal in der Woche „Gymnastik mit dem Rollator“ an.