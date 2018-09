Projekt Anmelden für „Wir lesen intensiv“

Ulm / swp

Nur noch wenige Tage lang besteht für Lehrer und ihre Klassen die Möglichkeit, sich für die nächsten Projektrunden von „Wir lesen intensiv“ anzumelden.

„Wir lesen intensiv“ richtet sich als Bildungsprojekt der SÜDWEST PRESSE an alle Schüler der weiterführenden Schulen (Schwerpunkt ab Klasse 8 bis inklusive Berufsschule). Innerhalb des 6- oder 12-wöchigen Zeitraums erhält jeder Schüler täglich ein eigenes Zeitungsexemplar, um sich zu informieren, die Inhalte zu analysieren und sich vielleicht auch selbst am Schreiben eines eigenen Artikels zu versuchen. Letztendlich dient die vertiefte Zeitungsarbeit nicht nur dem Einhalten der vorgegebenen Bildungspläne, sondern erweitert zudem die sprachliche Kompetenz und das Allgemeinwissen jedes einzelnen Schülers. Zusätzlich bietet das Projekt die Plattform, von Schülern selbst geschriebene Artikel auf einer speziellen „Wir lesen“-Seite zu veröffentlichen. Bei der Themenfindung stehen das Projekt-Team und die Sponsoren den Schülern und Lehrern mit besonderen Angeboten zur Seite.

Zeitraum I: 5. November bis 14. Dezember. 2018; Zeitraum II: 14. Januar bis 22. Februar 2019. (Es ist auch die Teilnahme an beiden Zeiträumen möglich.)

Anmeldung unter Angabe von Schule, Klasse, Schülerzahl, Namen und Kontakt des Lehrers sowie eines Ablageortes für die Anlieferung in den frühen Morgenstunden – per E-Mail an wir.lesen@swp.de.