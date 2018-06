Literatur Anja Kampmann: „Wie hoch die Wasser steigen“.

Ulm / Otfried Käppeler

„Mein ganzes Leben dreht sich nur um dieses Loch!“ Gemeint ist ein Bohrloch, das vor Marokko im Atlantik von einer Bohrinsel aus angelegt wird. Wenn der Satz auch nicht von Waclaw ist, der Hauptfigur von Anja Kampmanns Debüt-Roman, aus dem sie in der Buchhandlung Jastram gelesen hat, so gilt er doch auch für ihn.

Seit zwölf Jahren arbeitet Wac­law auf Bohrinseln. Als sein Freund Matyás dort tödlich verunglückt, gibt er sein Inselleben auf Bohrplattformen auf. Doch an Land findet er keinen Halt, reist von Tanger aus durch Italien, dann nach Ungarn zur Schwester von Matyás und zuletzt ins Ruhrgebiet, wo seine Wurzeln liegen. Bohrinsel und Ruhrgebiet sind beides Orte, wo malocht werden muss und die quasi abgeschlossen und mentalitätsbildend sind.

„Wie hoch die Wasser steigen“ ist Anja Kampmanns erster Roman, mit dem sie gleich auf die Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse 2018 kam. Die erste Veröffentlichung der 1983 in Hamburg geborenen und in Leipzig lebenden Autorin war der Lyrikband „Proben von Stein und Licht“. Dieses poetische Fundament schlägt sich auf die Sprache ihrer Prosa nieder, die bisweilen stark verknappt (elliptisch) und verdichtet und oft sehr bildhaft ist. Die Stimmung nach dem Tod des Freundes in der Kantine auf der Bohrinsel zum Beispiel wird allein fassbar durch den Einschub, „dass die Spielkarten nicht herausgeholt werden“.

Der Tod des Freundes katapultiert Waclaw aus seiner Bohrinselwelt. Egal wo er ist, er findet keinen Zugang zu anderen Menschen, zur Welt. So vermag er es nicht, Matyás Freundin persönlich dessen Tod mitzuteilen, wie er auch bei dessen Schwester, mit der er eine Nacht verbringt, nicht bleiben kann. Waclaw ist ein deformierter Charakter, ein Getriebener, eine erschöpfte Existenz, der es nicht mehr gelingt, ins normale Leben zurückzufinden.

Info Anja Kampmann: Wie hoch die Wasser steigen. Hanser Verlag, 23 Euro, 350 Seiten.