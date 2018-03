Brandanschlag Angriff auf Moschee in Ulm: Vier Männer festgenommen

Ulm / swp

Die Polizei hat nach dem Brandanschlag auf eine Moschee in Ulm vier Männer im Alter von 18 bis 27 Jahren verhaftet.

Nach dem Brandanschlag auf eine Moschee am Ehinger Tor in Ulm am vergangenen Montag hat die Polizei nun vier Tatverdächtige festgenommen. Gegen die Männer werde wegen versuchten Mordes und versuchter schwerer Brandstiftung ermittelt, teilten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Ulmer Polizei am Donnerstag mit. Aufgrund des Verdachts, dass die Straftat politisch motiviert war, werden die Ermittlungen von der dafür zuständigen Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stuttgart geführt.

Wie die Polizei mitteilt, ergaben die Ermittlungen einen dringenden Verdacht gegen vier syrische Männer aus Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und den Landkreisen Neu-Ulm und Ravensburg. Drei davon sollen sich zur Tatzeit in der Nähe des Tatorts aufgehalten, der vierte soll Tatmittel beschafft haben. Die Männer wurden am Mittwoch vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstag dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehle erließ. Zwei der Verhafteten sind 18, die beiden anderen 24 Jahre und 27 Jahre alt.

Tat gestanden

Einer der Beschuldigten hat die Tat inzwischen gestanden. Die Männer befinden sich jetzt in Justizvollzugsanstalten. Die Ermittlungen, auch zum Motiv dauern weiter an.