Auch fünf Tage nach dem Überfall auf eine Joggerin am Donauufer kann die Polizei nicht eindeutig sagen, ob es sich dabei um eine sexuell motivierte Tat gehandelt hat oder nicht. Am Samstagabend gegen 21 Uhr war eine junge Frau kurz vor der Gänstorbrücke von einem entgegenkommenden Mann so getreten worden, dass sie zu Boden gestürzt war.

Einordnung als Überfall und Körperverletzung

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll der Mann weiterhin auf die Frau eingetreten haben, aber offenbar nicht versucht haben, sie sexuell zu belästigen. Wie berichtet, hatte sich die Frau befreien und in Richtung von Zeugen auf der Berblinger Straße flüchten können. Für die Polizei ist dies nach derzeitigem Stand ein Überfall und eine Körperverletzung – und geht als solcher auch nicht als sexueller Übergriff in die Statistik ein.

Ziemlich genau vor einem Jahr gab es ebenfalls auf der Joggingstrecke entlang der Donau einen sexuellen Übergriff, als ein Radfahrer eine Joggerin unsittlich berührt hatte und geflohen war. Ob die Fälle vergleichbar sind und rein statistisch als sexueller Übergriff gewertet werden können, ist unklar. Nach Aussage des Polizeipräsidiums Ulm spreche derzeit nicht viel dafür.

Polizei: „Kein Brennpunkt im Stadtgebiet“

Ohnehin weist die polizeiliche Kriminalstatistik in den vergangenen Jahren jeweils nur einen Fall auf, bei dem eine Joggerin oder allgemein eine Fußgängerin in sexueller Absicht überfallen wurde. 2016 sei sogar gar kein solcher Fall angezeigt worden, sagt ein Polizeisprecher: „Es gibt im Stadtgebiet keinen Brennpunkt oder einen Ort, am dem solche Straftaten gehäuft auftreten.“

