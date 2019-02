Empörung in Einsingen Angebaggerte Linden werden gefällt

Ulm / Bernd Rindle

In Einsingen ist die Empörung, gelinde gesagt, groß. Was vor allem den Ortschaftsrat auf die Palme bringt, ist der Umgang mit den Linden am Rötelbach: Einige von ihnen waren bei Säuberungsarbeiten erst angebaggert worden und müssen deshalb jetzt abgeholzt werden. Das wollen die Einsinger so nicht hinnehmen.

Nach Lage der Dinge handelt es sich dabei um einen klassischen Fall von gut gemeint, aber schlecht gemacht. Im Zuge der vergangenen Starkregenereignisse sahen sich die zuständigen Entsorgungsbetriebe Ulm (EBU) gehalten, im Einvernehmen mit dem Ortschaftsrat den Rötelbach auszubaggern, um ihn von den angeschwemmten Verunreinigungen und dem abgelagerten Sediment zu befreien. Damit sollte unter anderem der Bachquerschnitt vergrößert und somit eine bessere Abfluss-Situation geschaffen werden. Dabei ist das Wurzelwerk von zwölf direkt am Ufer Spalier stehender Linden beschädigt worden.

Diese ungewollte Wurzelbehandlung zeitigt nun nachhaltige Konsequenzen, wie ein in Auftrag gegebenes Gutachten zeigt. Demzufolge sei die Stand- und Verkehrssicherheit der Bäume derart beeinträchtigt, dass für einen Großteil die Abholzung empfohlen wurde. Zum Ausgleich sollen andernorts wieder Bäume gepflanzt werden.

Dilettantisches Vorgehen

Auch wenn die Einschläge näher kommen, will man sich im Ortschaftsrat damit so nicht zufrieden geben. „Wir empfinden den gesamten Sachverhalt als einen Skandal“, macht Jochen Klöble seinem Ärger Luft. Er spricht von einem „dilettantischen Vorgehen“: „Wenn man schon so etwas macht, dann macht man es vernünftig.“ Die Absicht, sich gegen Hochwasser zu wappnen, könne er schon nachvollziehen, „aber nicht zum Preis von Bäumen, die beschädigt werden. Dafür fehlt uns jegliches Verständnis.“

Was auch innerhalb der Bürgerschaft ein Thema sei. „Zwischenzeitlich gibt es Reaktionen, einige Bürger haben schon im Rathaus angerufen.“ Mittlerweile ist der stellvertretende Ortsvorsteher Wolfgang Stittrich im Auftrag des Ortschaftsrats beim Ulmer Baubürgermeister Tim von Winning mit den Forderungen des Einsinger Gremiums vorstellig geworden. Darin wünscht der Rat unter anderem, dass nur die „akut gefährdeten“ Bäume gefällt werden. Darüber hinaus möchten die Ortschaftsräte in der Frage der Ausgleichsflächen ein „sinnstiftendes Projekt“ und deshalb ein Wörtchen mitreden.

Das Gespräch mit von Winning hat Wolfgang Stittrich inzwischen hinter sich, eine offizielle Stellungnahme indessen „gibt’s noch nicht“. Auch wenn der stellvertretende Ortsvorsteher einräumt, dass der Ortschaftsrat die Entsorgungsbetriebe „hart angegangen hat“, kommt auch er nicht umhin festzustellen, „dass es nicht unbedingt profihaft war, was die EBU gemacht hat“.

Und wer einen Fehler begangen habe, müsse auch dafür gerade stehen. Wobei sich Stittrich dessen bewusst ist, dass „dies nicht mit Absicht geschehen ist“, auch wenn manche Befürchtungen im Raum stehen, dass die Baumreihe im Zuge der kommenden umfangreichen Hochwasserschutzmaßnahmen ohnehin einmal weichen muss, wobei es dafür keinerlei Anzeichen noch Planungen gibt.

Auch EBU-Geschäftsführer Thomas Mayer betont, „dass da keine Absicht dahinter steckt“, wobei er bedauert, „dass zu Beginn der Maßnahme Wurzeln leicht beschädigt wurden“. Allerdings gibt er Entwarnung was das Fällen aller Bäume betrifft.

In Rücksprache unter anderem mit der unteren Naturschutzbehörde sei man überein gekommen, dass vorerst nur sieben Bäume – wohl noch in dieser Woche – sofort entfernt werden und die anderen fünf zunächst erst einmal beobachtet werden, „wie sie sich weiter entwickeln“. Er geht davon aus, dass mögliche Maßnahmen zum Hochwasser- und Starkregenschutz in Einsingen bereits in diesem Sommer vorgestellt werden.