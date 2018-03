Soziales Anerkennung für Kümmerer

Ulm / Beate Rose

Sich zu engagieren ist keine Selbstverständlichkeit. So sieht es OB Gunter Czisch. Für außergewöhnliches Engagement wurden am Freitag im Rathaus fünf Menschen geehrt, die Außergewöhnliches geleistet haben. Ihnen übergab Czisch das Ulmer Band, eine Auszeichnung im schlichten Schwarz-weiß, mit der die Ulmer Bürger Stiftung Menschen ehrt, die sich kümmern.

Eine der Geehrten ist Christa Kuisl, deren großes „soziales Engagement“ Czisch so beschrieb: „Sie marschieren voraus, wenn was zu tun ist.“ Christa Kuisl ist aktiv in Kita bis Seniorenheim und gründete unter anderem das Stadtteilmagazin „d’r Wiblinger“ mit, später „Wiblingen aktuell“. Sie wollte damit „Menschen erreichen, die sich eine Tageszeitung nicht leisten können“, erklärte Kuisl. Sie sieht die Auszeichnung als „Sahnehäubchen“ ihres jahrelangen Engagements. Wobei sie das Kümmern nie als Last empfunden hat, sondern „man hat ja selbst Spaß, weil es so gut ankommt.“

Hans-Joachim Amann wurde geehrt für sein heimatgeschichtliches Engagement. Er hat ein Buch geschrieben, wie „ich als kleiner Bub die Amis erlebt hab’“. Und er erhielt die Auszeichnung dafür, dass er das Nabada ehrenamtlich organisiert hat. Wobei Amann sagte: „Für mich war es jedes Jahr Dank genug, wenn beim Nabada nichts passiert ist.“

Helmut Kast erhielt das Ulmer Band für seine Verdienste um die Grimmelfinger Heimatgeschichte. Er baute das „Grimmelfinger Geschichtsstüble“ mit auf. Kast: „Ich freu’ mich, dass man anerkennt, dass man etwas tut.“ Zu den Geehrten gehören auch Elisabeth Gabrysch und Gerhard Nolte, beide wurden für ihr Engagement im Sport ausgezeichnet. Beide waren jedoch beim Empfang verhindert.