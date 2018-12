Kornhaus Andreas Rebers als begabter Humorhandwerker

Ulm / Christoph A. Schmidberger

Als Handwerker des Humors und als begabter Fliesenleger mit Vorliebe fürs Quadratische: So zeigte sich Andreas Rebers in seinem Solo-Programm „Weihnachten mit Onkel Andi“ im Kornhaus.

Bevor der 60-jährige Kabarettist – Dauergast in einschlägigen TV-Sendungen wie „Ottis Schlachthof“, „Neues aus der Anstalt“ und „nuhr im Ersten“ – sich in seinem VW-Bus den angekündigten „Sex-Partys mit Kabarett-Ludern“ widmen konnte, lud er die etwa 200 Besucher zum Nachdenken über die Weihnachtszeit ein, ganz ohne betreutes Nachdenken, dafür mit allerlei Seitenhieben auf Politik, Wirtschaft und Religion. Das weihnachtliche Konzept blieb jedoch mehr Reminiszenz als thematischer Schwerpunkt.

Dabei lief die erste Hälfte vor der Pause noch etwas unrund, was der recht ausführlichen Vorstellung seines Alter Egos Günter König, dem Fliesenleger, geschuldet war. Der ist ein wunderbares Destillat der bundesdeutschen Nachkriegsgeneration, schon immer in der SPD und auch in der Gewerkschaft, obwohl ja eigentlich selbständig, aber das gehört nun mal so zusammen. „Fliesen und Fugen – das ist die Vielfalt meiner Welt“.

Auch bei der Wahl seiner Schokolade spiegelt sich diese Vorliebe für Quadrate wieder. Während König von entbehrungsreichen Kindertagen erzählte, in denen es immer nur eingeweckte Äpfel der Sorte Gauland zu essen gab und man sich beim Krippenspiel noch hocharbeiten musste, griff Rebers immer wieder mal in die Tasten seines Keyboards, um Arbeiterlieder „in der Tradition Brechts oder Bohlens“ zu spielen – oder auch Heintjes „Ich bau’ dir ein Schloss“, mit dem er das Publikum begrüßte. Sogar einen Kanon initiierte Rebers noch mit „Froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König“.

Höhepunkt: eine denkwürdige Imitation Herbert Grönemeyers mit einer Keyboard-Nummer über das triste Leben der Linienrichter beim Fußball. Die zweite Hälfte entpuppte sich letztlich als die segensreiche Bescherung, die anfangs nur ein Versprechen war.