Ulm Andrea Grusdas muss Vorstand der Sparkasse verlassen

Ulm / swp

Wechsel im Vorstand der Sparkasse Ulm: Andrea Grusdas Vertrag wurde nicht verlängert. Das hat der Verwaltungsrat am Montag entschieden.

In seiner Sitzung am Montag hat sich der Verwaltungsrat der Sparkasse Ulm entschieden, den Vertrag von Vorstandsmitglied Andrea Grusdas nicht zu verlängern. Das hat die Sparkasse in einer Pressemitteilung am Dienstag mitgeteilt. Andrea Grusdas (49) war seit 2012 Mitglied des Vorstandes. Ihr Vertrag war auf sechs Jahre angelegt und läuft noch bis zum 30. September.

Die Abstimmung erfolgte im Rahmen einer regulären nicht-öffentlichen Sitzung des obersten Entscheidungsorgans der Sparkasse Ulm. Dem Gremium gehören insgesamt 21 Verwaltungsratsmitglieder an, die sich aus Vertretern der Stadt Ulm und des Alb-Donau-Kreises sowie aus Vertretern der Beschäftigten der Sparkasse Ulm zusammensetzen.