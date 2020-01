Sie war der unbestrittene Star bei der Charity Night von Radio7 im November 2017, in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm. Damals krönte sie ihren Besuch in Ulm mit dem Aufstieg aufs Münster.

Bildergalerie Mit Anastacia auf dem Münster Bilderstrecke öffnen

Jetzt kommt Anastacia zurück für ein Konzert nach Deutschland. Fans können sich auf Songs wie: „I’m Outta Love“, „Paid My Dues“, „One Day In Your Life“ oder „Left Outside Alone“freuen.

Termin und Tickets

Sonntag, 17.05.2020 im Congress Centrum Einsteinsaal Ulm

Beginn: 20 Uhr

Tickets: 61,34 Euro bis 86,64 Euro

Weitere Infos unter:

www.allgaeu-concerts.de