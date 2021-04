Monatelanges Handy-Verbot, im Modelloft 24 Stunden am Tag gefilmt und nur einmal in der Woche ein kurzes Telefonat mit der Familie erlaubt: Die Regeln für Teilnehmerinnen am TV-Wettbewerb „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) sind hart. „Anfangs hat man darauf geachtet, was man sagt, aber irgend...