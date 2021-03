Es klingt wie ein Albtraum: Seine zweijährige Tochter ist plötzlich verschwunden. Er ist in der Nähe des Alten Friedhofs in Ulm kurz eingenickt – als er aufwacht, ist das Kind weg. Passanten wollen dem Mann helfen und alarmieren die Polizei. 23 Einsatzkräfte plus Hubschrauber suchen nach de...