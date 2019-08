Warum sieht man derzeit so wenig Amseln in den Gärten und Parks? Hat das vor allem in Westdeutschland grassierende Usutu-Virus auch schon die Ulmer Region erreicht und Amseln sterben lassen? „Bei mir sind bislang keine Meldungen über tote Amseln eingelaufen“, sagt Wiltrud Spiecker. Die Biolog...