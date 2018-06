Handydaten Amerikanisches FBI bei Erbacher Blutrache-Prozess eingeschaltet

Ulm / Petra Laible

Das amerikanische FBI ist eingeschaltet worden, um im Erbacher Blutrache-Prozess von Google erstellte Handydaten des Angeklagten zu erhalten. Über die Auswertung der Daten sagten heute Vormittag am fünften Verhandlungstag am Ulmer Landgericht zwei auf Cyberkriminalität spezialisierte Ermittler des Polizeipräsidiums Ulm aus.

Im Prozess ist ein 46-jähriger aus Göppingen angeklagt, ein deutscher Staatsangehöriger albanischer Herkunft. Ihm wird vorgeworfen, aus Heimtücke und aus niederen Beweggründen einen 19-Jährigen ermordet zu haben. Er soll im April 2017 einen 19-jährigen Albaner an einen Anglersee bei Erbach gelockt und dort mit einem Hammer erschlagen zu haben – aus „Blutrache. Der Leichnam war in eine dicke, grüne Folie gepackt, mit einem an die 19 Kilo schweren Betonsturz beschwert und in einem See versenkt worden. Nach rund einem Monat war er an die Wasseroberfläche getrieben und entdeckt worden.

Die deutschen Ermittler wandten sich mit einem Rechtshilfeersuchen an die amerikanische Justiz. Diesem wurde stattgegeben. Mittels FBI erhielten sie eine DVD von Google mit über 5000 Datensätzen vom Smartphone des Angeklagten im Zeitraum vom 12. bis 24. April. „Wir können feststellen, dass an bestimmten Tagen bestimmte Ereignisse stattgefunden haben“, sagte einer der Kriminalhauptkommissar vor Gericht. Erstellt wurden „Tagesansichten“ mit den Standorten, an denen sich der Nutzer des Handys aufgehalten hatte. Unter anderem am 13. April im Baumarkt Hornbach in Göppingen, wo der Betonsturz und auch die Folie gekauft worden waren, in die der Leichnam eingewickelt war. Mehrfach war an diesen Tagen das Handy des 46-Jährigen im Bereich der Erbacher Seenplatte eingeloggt gewesen.