Frühling Am Wochenende gibt’s 25 Grad - Tipps für Ulm

Ulm / Susanne Klöpfer

Schönes Wetter – was kann man da so in Ulm machen? Die Sonne genießen, Angrillen, Shoppen am Sonntag oder ab in den Biergarten. Hier einige Wochenend-Tipps.

Das erste sonnige Frühlings-Wochenende steht an. Im Südwesten werden Höchsttemperaturen von bis zu 25 Grad erwartet. Zum ersten Mal verlassen die Menschen wieder ihre gemütlichen Wohnungen. Raus und gesundes Vitamin B tanken.

Schmeiß die Würstchen auf den Grill – an diesem Sonnenschein-Wochenende ist Angrillen schon fast Pflicht. Und wer keine Wurst mag, der kann auch Gemüse oder Obst auf das Rost legen.

Beim Grillen auf Regeln achten

Wer gemeinsam mit Freunden im Park angrillt, sollte sich aber über die Regeln für das öffentliche Grillen in Ulm informieren. Denn aufgepasst – auf öffentlichen Grünanlagen gelten bestimmte Regeln fürs Grillen. Bis zu 1.000 Euro Bußgeld können bei Verstößen verhängt werden.

Eine sichere Möglichkeit bieten da die öffentlichen Grillstellen in Ulm und Umgebung. Stressfrei und legal, kann man sich es so schmecken lassen. So steht dem Angrillen an diesem Wochenende nichts mehr im Wege.

Erster Besuch im Biergarten

Wer sich lieber bedienen lässt, kann am Wochenende die Biergärten besuchen. Bei so schönem Wetter lässt es sich auch hier mit einem kühlen Bierchen - oder anderem Getränk - gut aushalten.

Sonnentag und verkaufsoffener Sonntag – welch eine Kombination. Bei Sonnenschein den Brunch draußen im Café genießen. Oder eben mit den Menschenmassen nach der neuen Frühlingsjacke suchen. Von 13 bis 18 Uhr kann in der Ulm und der Blaubeuren ausgiebig geshoppt werden. Der Frühjahrsmarkt auf dem Münsterplatz beginnt um 10 Uhr.

Die ersten warmen Sonnenstrahlen und auch die Natur fängt an zu blühen. Die Pollen fliegen und die Pollen-Allergiker leiden. Ausgelöst wird das durch den Kontakt mit den Blüten. Das Immunsystem reagiert und schickt seien Antikörper los. Das Resultat: Eine allergische Reaktion.

Als kleine Einstimmung für das super sonnige Wochenende: 10 Songs für den perfekten Frühling.