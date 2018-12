Straßenbahn Am Samstag feiern auf der ganzen Linie

Ulm / swp

Die Inbetriebnahme der neuen Straßenbahnlinie 2 am kommenden Samstag, 8. Dezember, wird in der Stadt groß gefeiert – und zwar im wahrsten Sinn des Wortes „auf ganzer Linie“. Zwischen der Wendeschleife beim Schulzentrum am Kuhberg und dem Science Park am Oberen Eselsberg sind an diesem Tag zwischen 12 und 17 Uhr zahlreiche „Aktionspunkte“ aktiviert. Und zwar mit informativen, kulturellen oder spielerischen Angeboten und Aktionen rund um das Thema „Mobilität von morgen“, teilt die „Task Force für die Linie 2“ der Stadt Ulm mit.

Mit dabei sind unter anderem die Hochschule Ulm, die Universität mit ihren Partnern, die Parkbetriebsgesellschaft, das Ulmer Citymarketing, der regionale Nahverkehrsverbund Ding und das Team „Fahr Rad“ der Stadt Ulm gemeinsam mit dem ADFC.

Besondere Highlights seien die beiden Kulturpunkte in der Multscherschule sowie bei der Martin-Luther-Kirche, die sich jeweils auf künstlerische Weise mit dem Thema Mobilität auseinandersetzen, heißt es in der Mitteilung weiter. An der Wendeschleife am Kuhberg lässt eine Freiluft-Fotoausstellung „Momentaufnahmen“ aus der Bauzeit Revue passieren.

Schnitzeljagd und Rad-Check

Außerdem gibt es die Möglichkeit zu einem kostenlosen „Rad-Check“, ein studentisches Projekt zum Thema „Sprachauskunft zur Linie 2“, zahlreiche Vorträge, eine Schnitzeljagd sowie Informationsstände. Darüber hinaus präsentieren sich zahlreiche Betriebe, Praxen und Dienstleister entlang der Strecke.

Wie für den kompletten Ulmer ÖPNV gilt an diesem zweiten Adventssamstag auch für die Linie 2: Die Fahrt ist für alle kostenlos. Die Freifahrten auf der Linie 2 beginnen zwischen 12 Uhr und 12.15 Uhr. Letzte Fahrten starten gegen 17.30 Uhr an den beiden Endhaltestellen Kuhberg Schulzentrum und Science Park II jeweils in Richtung Innenstadt.

Die Tram-Züge auf der Linie 2 verkehren an diesem Tag im Zehn-Minuten-Takt. Da mit vielen Fahrgästen zu rechnen ist, könne es stellenweise eng zugehen, so die Stadt weiter. Der reguläre Linienbetrieb auf der Linie 2 startet dann tags darauf am Sonntag, 9. Dezember, mit Betriebsbeginn.

Info Das komplette Programm und weitere Informationen zur Linie 2 im Internet unter www. linie2-ulm.de. Ein Infotelefon ist unter der Rufnummer (0731) 166 44 66 geschaltet.