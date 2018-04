Kunst Am Lonsee startet eines der größten Kunstprojekte der Region

Kettensägenkünstler Philipp Schad Lonsee. So sieht die Skizze für das Kunstwerk aus, das 13 Kettensägenkünstler und Philipp Schad am Lonesee in Lonsee schnitzen wollen. Beginn ist am 23. April, fertig sein soll das Kunstwerk am 1. Mai. © Foto: Stefan Bentele

Links: Am Montag begannen am Lonseeufer die vierzehn Kettensägekünstler mit dem Aussägen des Steinzeitmenschen. Rechts: die ursprüngliche Skizze dient zwar noch als Vorlage, die Figur wird aber doch etwas anders aussehen © Foto: Matthias Kessler

Annika Schleithoff

Das Dröhnen der Motorsägen hört man schon von Weitem. Direkt am Lonsee entsteht in den kommenden Tagen – angelehnt an die örtliche Historie – ein hölzerner Steinzeitmensch, der den Löwenmenschen schnitzt. Auf einem dreistöckigen Gerüst um den Holzblock arbeiten Philipp Schad aus Lonsee, Organisator des Projekts, und 13 weitere Kettensägekünstler seit Montag an der Figur.

Jeden Tag wird um 8 Uhr zusammen vor Ort gefrühstückt, um 9 Uhr geht es los. Etwa neun Stunden pro Tag sägen sie an der Holzskulptur, die am kommenden Dienstag, 1. Mai, der Gemeinde übergeben werden soll. Die Künstler kommen teils von weit her: unter anderem aus Österreich und dem Erzgebirge. Nur drei von ihnen sägen auch hauptberuflich, für alle anderen ist es ein Hobby, für das sie gerne mal ihren Urlaub hergeben. Die meisten von ihnen waren schon im vergangenen Jahr dabei, als in der Oberpfalz ein knapp zehn Meter hoher Holzbär entstand. Viele kennt Philipp Schad schon seit Jahren, von Projekten und Sägewettbewerben, es „ist wie eine Familie“, sagt er.

Aufwändige Planung

Nachdem der Holzbär im vergangenen Mai fertig gestellt worden war, kam der Bürgermeister von Lonsee, Jochen Ogger, auf Schad zu und fragte ihn, ob er so etwas auch mal für die Gemeinde machen wolle. Bereits im August begann die Planung. „Ich hatte mir das nicht so aufwendig vorgestellt“, sagt Schad heute. In den letzten Monaten war es sein einziges Projekt, Zeit für ein anderes blieb ihm nicht. Die Fertigstellung des Kunstwerkes bedeutet allerdings keine Ruhepause für Schad. Während des Gesprächs bekommt er telefonisch schon den nächsten Auftrag. „Jetzt ist Hochsaison“, erklärt er.

Mit der Spraydose wurden am Montag die groben Linien angezeichnet, die übrigens nicht mehr exakt der anfänglichen Skizze entsprechen. Anschließend wurde mit der Silhouette begonnen. Bereits am Dienstag konnten die Künstler mit den groben Gesichtszügen des Steinzeitmenschen beginnen. „Wir kommen schneller voran, als ich dachte“, berichtet Andy Aßmann, Hobby-Kettensägekünstler aus dem Hunsrück. Auch er hatte bereits am Holzbären mitgearbeitet. Aber nicht immer läuft es wie geplant. „Improvisation ist da alles“, sagt Aßmann. Bereits zu Anfang der Arbeiten hatten sie einen alten Nagel im Holz entdeckt, der entfernt werden musste. Die Eichen sind zwischen 300 und 400 Jahre alt und Kriegsschäden im Holz seien daher nichts Ungewöhnliches, erklärt Aßmann. Man müsse deshalb immer aufmerksam und vor allem im Team arbeiten, was wunderbar funktioniere.

Das Projekt wird von allen Seiten unterstützt. Angefangen bei Gräfin Thun-Fugger. Sie trug mit einem sehr guten Holzpreis für die aus dem Gräflichen Fuggerwald bei Illertissen stammenden Eichen zum Projekt bei. Freunde und Bekannte kochen für die Künstler, und der Tennisverein stellte eine Unterkunft bereit. „Die Lonseer stehen hinter dem Projekt, und die Gemeinde unterstützt uns wo sie kann“, sagt Philipp Schad. Immer noch kommen viele Leute vorbei und schauen sich die Arbeit der Künstler an, manche kämen mehrmals, erzählt Schad. Die Skulptur soll auch weiterhin am Lonsee stehen.

Neben dem riesigen Steinzeitmenschen entstehen am Lonsee auch zwei mit Tieren verzierte Holzbänke. Eine davon geht an die Gemeinde Lonsee, die andere an einen Sponsor des Projekts. Obwohl das stundenlange Sägen sehr anstrengend ist, sitzen die Künstler abends noch lange zusammen und tauschen sich aus. Vielleicht auch schon über neue Projekte.