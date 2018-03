Handel Am 8. April ist verkaufsoffener Sonntag

Ulm / swp

Frühjahrsmarkt auf dem Münsterplatz, Autofrühling in der gesamten Innenstadt und zahlreiche Läden, die ihre Türen öffnen: Am 8. April findet der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres statt. Das Ulmer City Marketing wird eigens für den „Ulmer Familiensonntag“ im Vorfeld wieder ein rotes Band durch die Innenstadt verlegen, das die Besucher zu den Aktionen und teilnehmenden Geschäften lotsen soll.

Auf die Shopping-Bummler warten von 13 bis 18 Uhr neben Rabattaktionen etwa Getränke, Spiele, Fotoboxen oder Massagen und für die Kinder Schminkaktionen in den Geschäften. Mit dabei sind in diesem Jahr auch wieder die Einzelhändler in der Blaubeurer Straße in der Weststadt.

Mit riesengroßen Seifenblasen, Clownerie und musikalischen Einlagen von Straßenkünstlern und Musikern soll den Besuchern zudem der Bummel durch die Straßen und Gassen verschönert werden, teilt der Organisator mit: das Ulmer City Marketing. Zudem gibt es zahlreiche Infostände von Banken, den SWU oder auch Fitnesscentern.

Spatzenbähnle unterwegs

Wie gewohnt findet auf dem Münsterplatz am Sonntag von 10 bis 19 Uhr und am Montag von 10 bis 18 Uhr der Frühlingsmarkt statt, in diesem Jahr bereits in der elften Auflage. Rund 100 Markthändler werden dafür ihre Stände auf dem Münsterplatz aufbauen und von Besen und Bürsten bis hin zu Gewürzen und Tee verschiedenste Dinge anbieten. Wer auf der Suche nach einem neuen fahrbaren Untersatz ist, kann am Sonntag zwischen Glöcklerstraße und Marktplatz im Rahmen des Autofrühlings die Modelle zahlreicher Hersteller genauer betrachten und sich von Fachpersonal beraten lassen.

Von 13 Uhr an fährt das Spatzenbähnle am Sonntag die Besucher kostenlos durch die Stadt. Start der Rundfahrt ist jeweils zur vollen Stunde im Bereich der Lautengassen/Ecke Hirschstraße.