Ulm/Arad Alte Ulmer Straßenbahnen fahren im rumänischen Arad

Ulm/Arad / swp

Der erste Avenio ist am Samstag im Ulmer Straßenbahndepot zu besichtigen. Auf die Schiene geschickt wird er im Lauf dieses Jahres für die neue Linie 2. Aktuell fahren zehn Combinos auf der Linie 1. Doch was war eigentlich vorher? Vor 2003 taten Tramwagen des Typs GT4 in Ulm ihren Dienst. Die Stadt Ulm hat sie nach Arad in Rumänien verkauft, wo sie nach wie vor im täglichen Einsatz sind. Außen sind die Straßenbahnen zwar umlackiert, aber im Inneren gibt es noch Hinweise auf die Herkunft: etwa Linienanzeigen „Donauhalle-Söflingen“, SWU-Netzpläne oder Ding-Werbung. In Arad verkehren auf den 48 Streckenkilometern auch alte Trams aus Stuttgart, Halle, Bochum, Essen, Mühlheim, Würzburg und Innsbruck.