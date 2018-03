Kommentar Kommentar zur Debatte über Walter Feuchts Kolumne

Ulm / Ulrich Becker

Die Diskussion um Walter Feuchts Kolumne läuft munter weiter, und die ganze Stadt beteiligt sich daran. Nun also auch Oberbürgermeister Gunter Czisch: Hochoffiziell erteilt der OB – zu Recht – dem Ansinnen der SPD-Stadträte, die Feucht- Glosse im Internationalen Ausschuss zu behandeln, eine Absage. Doch der OB geht weiter: Das Thema solle in einem großen öffentlichen Diskurs behandelt werden, „ohne anzuklagen, zu verharmlosen oder zu befeuern“. Gunter Czisch trifft in seinem Brief den richtigen Ton und versachlicht die Debatte, doch allmählich fragt man sich: Was kommt noch? Eine Runde bei Anne Will? Die Intervention des Bundespräsidenten?

Ja, dieses Thema ist wichtig. Doch zurzeit entzweit sich die Stadtgesellschaft Ulms über eine rüde und nicht sonderlich elegant geschriebene Mini-Polemik in einem kostenlos verteilten Stadtblättchen. Dass auf einen Hau-Drauf-Artikel eine Reaktion erfolgt, ist mehr als nachvollziehbar – zumal der Autor in den vergangenen Jahren nur wenige in dieser Stadt geschont hat. Das war es dann aber auch.

Doch die (Über)-Reaktionen auf beiden Seiten lassen eher vermuten, dass mit Anträgen, Briefen und hanebüchenen Vergleichen alte Rechnungen beglichen werden. Der Vorschlag des OB sollte deshalb nicht fallen gelassen werden – den Bezug zur Causa Feucht braucht aber niemand mehr.