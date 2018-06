Recycling Alte Handys sammeln und dabei Gutes tun

Ulm/Region / vs

In alten, ausrangierten Handys stecken wertvolle Rohstoffe. Es gibt deshalb derzeit eine landesweite Handy-Sammel-Aktion, die im Vorfeld des 47. Landesposaunentags (Lapo) in Ulm Anfang Juli nochmal verstärkt werden soll. Die evangelische Landeskirche, die die Aktion mit initiiert hat, ruft alle Schulen in Ulm und drum herum dazu auf, sich zu beteiligen. Auf der Homepage www.handy-aktion.de/mitmachen können Interessierte kostenlos Sammelboxen bestellen.

Am Sonntag, 1. Juli, können die gefüllten Boxen dann im Stadthaus beim Lapo abgegeben werden, um 13.45 Uhr wird ein Gruppenbild mit allen Beteiligten gemacht. Anschließend werden die Alt-Handys und Tablets der „geordneten Verwertung“ zugeführt. Mit dem Verkaufserlös der Wertstoffe werden anschließend Bildungs- und Gesundheitsprojekte in Afrika unterstützt.

Wertvolle Rohstoffe

Die Organisatoren weisen darauf hin, dass ein Mobiltelefon im Durchschnitt nur 18 Monate lang genutzt wird. Viele alte Modelle landen dann in der Schublade. Geschätzt sind dies aktuell 100 Millionen Geräte: In diesen stecken insgesamt 876 Tonnen Kupfer, 382 Tonnen Kobalt, 26 Tonnen Silber, 2,4 Tonnen Gold und 0,8 Tonnen Palladium. Gewonnen werden die Rohstoffe meist in Drittweltländern, wo es inzwischen zu Konflikten kommt, weil Menschen unter schlechten Bedingungen arbeiten müssen und die Umwelt geschädigt wird.

Nachhaltigkeit ist auch ein Thema beim Landesposaunentag: Am 1. Juli um 14 Uhr diskutiert Landesbischof Frank Otfried July im Stadthaus mit jungen Leuten über „Nachhaltigkeit: Worthülse oder Notwendigkeit.“