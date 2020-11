An diesem Montag, 16. November, beginnt die Stadt, die alte Brücke über die Große Blau an der Inneren Wallstraße zu demontieren. Ein neuer Übergang für Radfahrer und Fußgänger über die Blau auf Höhe der Goethestraße ist derzeit bereits im Bau und soll bis Ende Dezember fertig sein.

So lange die Bauarbeiten dauern, müssen Parkplätze in diesem Bereich wegfallen. Die Demontage braucht Platz, teilt die Stadt mit. Täglich von 7 bis 18 Uhr sind sie gesperrt. Abends und in der Nacht kann dort wieder geparkt werden. Falsch parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. Der Rückbau der Brücke wird voraussichtlich zwei Wochen dauern.