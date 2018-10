Gesang Alte Bekannte im Kornhaus

Ulm / Gottfried Lothar

Und dann kamen sie, vom Publikum im Alter zwischen zwei und 80 gespannt erwartet im ausverkauften Kornhaus: die fünf Herren, die die offizielle Nachfolge der 25 Jahre lang erfolgreichen A-cappella-Gruppe Wise Guys angetreten haben – unter dem Namen Alte Bekannte. Und dann war es so wie immer, aber eben doch anders. Deutscher A-cappella-Gesang vom Feinsten, mit nicht nur lustigen Texten, mit fünfstimmigem Gesang à la Comedian Harmonists oder mit der gewohnten Aufteilung in Leadsänger, Harmoniestimmen und Mundschlagzeuger.

Drei der Sänger waren bei den Wise Guys aktiv gewesen: Gründungsmitglied Daniel „Dän“ Dickopf, von dem auch die meisten Texte stammten, Nils Olfert (seit 2007 dabei) und Björn Sterzenbach, der erst 2016 dazu kam; neu hinzugekommen sind Ingo Wolfengraben und Clemens Schmuck. Aber man kennt sich schon seit Jahren, so dass deshalb auch der Bandname berechtigt ist. Bis auf Björn sind die Herren alle über 40, in bester stimmlicher Verfassung, schwingen das Tanzbein in minimalistischen Choreografien und warten weiterhin mit klugen Texten zu allgemeinen und tagesaktuellen Themen auf.

Auch alte Hits fehlen nicht

„Der Dings“ ist ein toller Cha-Cha-Cha über die Vergesslichkeit, „Nordseewind“ eine Ballade zur Entschleunigung, „Kleiner Terrorist“ ein treffend witziges Lied auf die lieben Kleinen, „Stern aus Papier“ ein ruhiger Song über Täuschung und Enttäuschung und „Zur falschen Zeit“ am falschen Ort ein Stück über Situationen, die jeder schon mal erlebt hat. Zwischendrin sangen die Fünf aber auch zwei herrliche Überschreibungen mit „Unprofessional“ auf „Unforgettable“ von Nat King Cole und mit „Billigjeans“ auf „Billie Jean“ von Michael Jackson sowie den Beatles-Klassiker „Penny Lane“.

Jeder konnte sich bei seinen Soli mit ausdrucksstarkem Gesang präsentieren. Doch auch im Hintergrund, der durch ihr Können eigentlich kein Hintergrund war, begeisterten die Sänger. Liedtitel wie „Montagsallergie“ und „Rechthaben ist geil“ erklären sich selbst, „Nur du allein“ zum Thema Depression und „Ich habe kein Tattoo“ zum Thema Anderssein muss man aufmerksam verfolgen, um den hintergründigen Sinn zu erfassen. Dieser Wechsel ist ebenso gekonnt wie die ganze Show, bei der auch Hits der Wise Guys nicht fehlen durften, damit die Fans lauthals mittun konnten. Die alte Boygroup ist nun endgültig Geschichte, die neue hat ihre Erfolgsstory noch vor sich. Freuen wir uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.