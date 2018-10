Ausstellung Alles ist im Fluss und wächst

Otfried Käppeler

So vielfältig wie die Natur ist, nähert sich ihr Claudia Thorban in ihrer Ausstellung in der Scanplus-Galerie an. Die bei Crailsheim lebende Künstlerin hat sie „Der Garten“ getauft und macht so klar, dass die Schau als zusammenhängende Installation zu begreifen ist.

Die Fülle dieses Gartens besteht nicht in der Wiedergabe vieler Naturmotive, sondern in der Vielfalt der formalen künstlerischen Erscheinungsformen. Dabei ist kaum mehr zu erkennen, ob etwas nun ein Foto, eine Handzeichnung oder Frottage, ein Scan oder eine digitale Kopie ist. Alles wird eingesetzt, bisweilen enorm vergrößert, in Schwarzweiß oder farbig auf Papier oder große Acrylglasplatten gedruckt. Der Digitaldruck oder das Foto wird nicht nur zur seriellen Vervielfältigung genutzt, sondern als technisch variable Möglichkeit.

Die Installation gleicht einem wuchernden Garten. Denn Claudia Thorban beschränkt sich keinesfalls auf das Hängen von Bildern. Einzelne hängen zwar an der Wand, große Acrylglasplatten lehnen nur auf dem Boden stehend an der Wand und überlagern darunter liegende Blätter. Das wirkt lapidar und provisorisch ohne klar definierten Abschluss, was sowohl dem Thema Garten wie der Haltung der Künstlerin entspricht, die das prozesshafte Schaffen bevorzugt. Das verstärkt die Illusion, dass alles im Fluss ist.

Ornamentale Formen

Die vielfältigen Ausdrucksformen reichen von der naturnahen Darstellung eines Farnblatts, das immer wieder auftaucht, über expressive Zeichnungen hin zu abstrakten und lichten Farberscheinungen. Hinzu kommen konkrete und ornamentale Formen, die reduziert sein können bis hin zur monochromen schwarzen Acrylplatte. Die historischen Erscheinungsformen des Gartens scheinen die Künstlerin kaum zu interessieren. Die technischen Mittel und Möglichkeiten der künstlerischen Ausdrucksformen dafür umso mehr.

Info Bis 9. Januar bei Scanplus (Lise-Meitner-Straße 5): Mo-Fr 9-12 und 13-16 Uhr.