Kreisfreiheit Entsetzen bei Nuxit-Bündnis fürs Bürgerbegehren

Neu-Ulm / Edwin Ruschitzka

Das Nuxit-Bündnis fürs Bürgerbegehren ist entsetzt: Das Demokratieverständnis bei CSU und PRO sei unterentwickelt.

Bürgerbegehren hin Ratsbegehren her, CSU und PRO Neu-Ulm haben beantragt, dass der Stadtrat in Sachen Kreisfreiheit Gas geben soll. Die beiden Fraktionen sind dafür, dass der entsprechende Antrag umgehend gestellt wird. Und der vom OB vorgegebene Beschlussvorschlag für die Stadtratssitzung am 21. März lautet demnach: „Der Stadtrat stimmt dem Antrag der Fraktionen CSU und PRO zu und beauftragt die Verwaltung, einen Antrag auf Kreisfreiheit bei der Staatsregierung zu stellen.“ Darüber ist Klaus Rederer, der Sprecher des Bündnisses „Nuxit? – So geht’s net!“ einfach nur entsetzt.

In einer Mail an alle Mitglieder des Bündnisses leert der Grünen-Politiker seinen Kropf: „Was CSU und PRO hier vorhaben, sucht seinesgleichen in der Geschichte der Bayerischen Bürgerbegehren und Volksbegehren. Ein Begehren durch eine aberwitzige Beschleunigung der Abläufe aushebeln zu wollen, ist eine Dreistigkeit, die sich selten eine Obrigkeit erlaubt hat.“ Weiter heißt es: „Die Bayerische Verfassung sieht Bürgerbegehren und Volksbegehren ausdrücklich als Instrumente der Willensbildung des Volkes vor. Diese zu unterlaufen, auszuhebeln oder durch Verfahrenstricks zu behindern, spricht von einem unterentwickelten Demokratieverständnis der Handelnden und ist schlicht weg eine Ungeheuerlichkeit.“

Die Mitglieder des Bündnisses sammeln derzeit Unterschriften für ein Bürgerbegehren. Ziel ist es, dass alle wahlberechtigten Neu-Ulmer mit einem Bürgerentscheid über den Ausstieg ihrer Stadt aus dem Landkreis selbst bestimmen können. Die Anfang Februar beschlossene Fragestellung fürs Bürgerbegehren lautet: „Sind Sie dafür, dass die Große Kreisstadt Neu-Ulm im Landkreis Neu-Ulm verbleibt und deshalb auf einen Antrag bei der Landesregierung auf Erklärung der Kreisfreiheit verzichtet?“

Sollte die Stadt am 21. März dem CSU-/PRO-Vorstoß nachkommen und den Antrag stellen, werde man die Fragestellung dahingehend ändern, dass die Stadt aufgefordert wird, den Antrag zurückzunehmen und zu widerrufen. Der Kern des Bürgerbegehren-Anliegens sei dadurch nicht berührt. Das habe auch der Verein „Mehr Demokratie in Bayern“, der das Nuxit-Bündnis berät, so gesehen.

Klaus Rederer bezeichnet die von der Stadt vorgelegten Zahlen zur Kreisfreiheit weiter als unvollständig. Er wundert sich, denn: Das müssten auch die Befürworter so sehen. Entweder sei das jetzige Vorgehen von Anfang an geplant gewesen oder die Befürworter im Stadtrat „handeln jetzt aus Panik, weil sie bemerken, dass ihnen die Felle davon schwimmen, wir bald unsere Unterschriften zusammenhaben und sie im Bürgerentscheid untergehen.“