Meinung Donauaktivitäten: Alles fließt dank Ulm

Ulm / Harald John

In der Landespolitik wird die aktive Rolle der Ulmer in Sachen Donauraumentwicklung registriert. Gerade in der aktuellen Situation ist das Engagement wichtig, meint Harald John.

Zehn Länder durchfließt die Donau auf ihrem Weg zum Schwarzen Meer, 115 Millionen Menschen leben im Einzugsgebiet. Die Donau ist ein internationaler Fluss, er durchquert Länder mit reicher Vergangenheit und großen Problemen in der Gegenwart. Rückfall in die Nationalstaatlichkeit, Defizite bei der Demokratie, aber auch Probleme mit dem Umweltschutz, um nur einige zu nennen.

Wie wichtig ist da, dass mit Ulm eine sehr engagierte Stadt schon seit Jahren für Vernetzung sorgt sowie Partnerschaften entlang der Donau pflegt und ausbaut. Das hat auch die Landespolitik registriert. Bei seiner Reise durch den Westbalkan machte Ministerpräsident Kretschmann der Ulmer Delegation Komplimente – vor allem wegen ihrer Kontakte könne die Zusammenarbeit in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Zivilgesellschaft intensiviert werden. Baden-Württemberg geht den „Ulmer Weg“, eine starke Koalition.