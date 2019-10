Allerheiligen ist ein gesetzlicher katholischer Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Am 1. November haben die meisten Geschäfte mit Einkaufsmöglichkeiten also geschlossen. Aber nicht alle. Welche Alternativen ihr trotzdem habt und ob ihr am Freitag nach Halloween auch feiern gehen könnt, erfahrt ihr hier.

Allerheiligen 2019: Einkaufen am 1. November in Ulm und Neu-Ulm

An Feiertagen ist es doch immer dasselbe. In einigen Haushalten bricht die Panik aus, dass jemand verhungern könnte. Dementsprechend überfüllt dürften die Supermärkte auch am kommenden Donnerstag vor Allerheiligen sein. Wenn ihr in dem Getummel beim Einkaufen am Donnerstag aber etwas vergesst, ist noch nicht alles verloren. Bäckereien und Shops in Tankstellen und Bahnhöfen öffnen oftmals auch an Feiertagen. Und zur Not kann immer noch auf einige Restaurants und Imbisse zurückgegriffen werden - so muss zumindest niemand vor leeren Tellern sitzen.

Tanzverbot an Allerheiligen - nach den Partys an Halloween

Wer nach der Halloweenparty am Donnerstag noch nicht genug vom Feiern hat, der hat in den meisten Fällen leider Pech gehabt. In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November darf zwar bis 3 Uhr, also in den Morgen des Allerheiligen hinein, gefeiert werden. Am Allerheiligen selbst allerdings wird still gefeiert und der Toten gedacht. Das bedeutet:

keine laute Musik

und keine öffentlichen Tanzveranstaltungen

Es gibt jedes Jahr auch in Ulm ein paar Clubs, die sich nicht an die Tanzverbote halten und damit eine Geldstrafe in Kauf nehmen.

