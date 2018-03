Elektromobilität Ladestellen: 100 Knöllchen für falschparkende Verbrenner

Ulm / Christine Liebhardt

Bald gehen die neuen Schnellladesäulen der SWU in Betrieb. Schon jetzt werden viele Knöllchen an Falschparker verteilt.

„Dass das neue Bezahlsystem im Juni funktionieren soll, hilft mir nichts. Ich bin jetzt hier.“ Dominik Reinecke ist ein wenig gefrustet. Mit Frau und Tochter ist er in seinem neuen E-Golf von Hildesheim bei Hannover nach Ulm gefahren, um in den Osterferien die Schwiegereltern in Thalfingen zu besuchen. Vier Mal hat er auf der 550 Kilometer langen Strecke Strom getankt, „zwei Mal sogar kostenlos, das war kein Problem“, erzählt er. So lange jedenfalls nicht, bis er nach Ulm kam.

Immer noch kostenlos

Mit keiner seiner vier verschiedenen Ladekarten habe er an den Säulen der SWU tanken können – denn die funktionieren vorerst weiterhin nur mit der SchwabenCard. Die zu bekommen, gestaltete sich kompliziert für den Hildesheimer. „Ich verstehe, dass sich das hier alles noch im Aufbau befindet, aber an dem Tag waren wir aufgeschmissen.“

Im Aufbau befindet sich derzeit vor allem das System, mit dem Stromtanker in Zukunft bezahlen sollen – das Ladenetz selbst ist eines der dichtesten in Deutschland. Doch trotz jahrelanger gegenteiliger Ankündigungen seitens der Stadtwerke zapfen Fahrer von Elektroautos mit der SchwabenCard immer noch kostenlos. Damit soll es aber im Sommer endgültig vorbei sein, sagt Pressesprecher Bernd Jünke: „Die Vorbereitungen mit dem Bezahldienstleister laufen.“ Mit der Karte oder der App von ladenetz.de wird künftig bezahlt. Eine Karte (maps.ladenetz.de) zeigt bereits jetzt die Ulmer und Neu-Ulmer Ladesäulen an und auch, ob sie frei sind. Als besetzt sind die Plätze allerdings nur dann markiert, „wenn der Stecker drin ist“.

Allein: Die oftmals freien Stellplätze an den Stromtankstellen werden allzu gern von Fahrern von Autos mit Verbrennungsmotoren genutzt, um dort zu parken. Verbotenerweise. Denn das Parken ist nur für die Zeit des Stromtankens gestattet – ein Hinweis, der auch auf den Ladesäulen steht. „Das ist ein allgemeines Problem der mangelnden Rücksichtnahme den Mitmenschen gegenüber“, klagt Jünke. Überprüft werden die Parkenden im Rahmen der üblichen Kontrollen, sagt Marlene Müller von der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt. „Wer erwischt wird, bekommt eine gebührenpflichtige Verwarnung“, erläutert sie. 10 Euro kostet das Knöllchen. Groß abschreckende Wirkung scheint es aber nicht zu haben: Allein im März seien schon mehr als 100 Strafzettel verteilt worden, berichtet Müller.

Acht Schnellladesäulen haben die SWU in diesen Wochen in der Stadt aufgestellt (siehe Info-Kasten). Nutzen kann man sie voraussichtlich ab Mitte April, sagt Jünke: „Die Inbetriebnahme muss erst durch den Hersteller abgenommen werden.“ Dann kann ein Auto in zwanzig Minuten von 30 auf 80 Prozent geladen werden. 140 000 Euro gab es dafür vom Bundesverkehrsministerium, gut 250.000 Euro haben die SWU selbst in die Infrastruktur investiert.

Dominik Reinecke hat inzwischen eine fünfte Karte zum Stromladen im Portemonnaie: Nach mehreren Anläufen hat er sich die SchwabenCard besorgt. Nicht, ohne sich bei den Stadtwerken zu beschweren. Vor allem die schlechte Informationspolitik habe ihn geärgert. So sei auf der Website der SWU nicht ersichtlich gewesen, dass nur SchwabenCard-Inhaber, also quasi nur Ulmer, Strom tanken können. Die bereits auf den Stelen beworbene Ladenetz-App funktioniere noch nicht. Und zur SchwabenCard sei er rundherum falsch informiert worden, vom Preis bis hin zur Dauer der Freischaltung.

Er habe eine sehr freundliche Antwort bekommen, sagt Reinecke, der gar nicht nur meckern will. Nur eines versteht er nicht: „Warum werden die Säulen nicht für alle freigeschaltet?“ Liegen geblieben ist die Familie bei der Ankunft in Ulm letzten Endes nicht: „Wir haben einen kurzen Abstecher nach Schweden gemacht und Stromasyl bei Ikea erhalten.“