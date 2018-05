Marketing Alle stehen auf Einstein-Figuren

Ulm / Ulrike Schleicher

Schwer sind sie nicht. Zwei junge Frauen schieben morgens um 9 Uhr einen großen Anhänger aus Holz aus dem umzäunten Bereich neben der Münsterbauhütte. Beladen ist er mit mehreren Albert-Einstein-Figuren, die zusammen mit ihren identisch aussehenden Kollegen seit Sonntag dort die Nacht verbringen. Was einen gewissen Aufwand bedeutet: nämlich jeden Abend und jeden Morgen die rund 500 Figuren von dort zurück auf den Münsterplatz zu schaffen. Dort ist jeder dazu eingeladen, sie zu betrachten, zu umarmen, zu fotografieren oder sie umzustellen.

„Das Umräumen macht schon Arbeit“, sagt Ingo Bergmann, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt. Aber die Aktion des Künstlers Ottmar Hörl für die Stadt sei so geplant worden: draußen und mobil. Mit Hilfe des Anhängers und mehrerer Leute könne sein Team den Platzwechsel der etwa ein Meter großen Männchen innerhalb einer guten Stunde bewältigen.

Auch die Männer von SHS, des von der Stadt beauftragten Sicherheitsdienstes, helfen oft mit. Zunächst sollten sie die bunten Einsteins rund um die Uhr bewachen – „aber diesen Plan haben wir nach dem Samstag, als sie ankamen, hier noch das Kleinbrauerfest lief und Tausende von Leuten da waren, schnell wieder aufgegeben“, sagt Bergmann. Bereits in der ersten Nacht hätten einige Figuren Beine bekommen.

Die Leute vom Sicherheitsdienst passen jetzt auch verdeckt auf. Das ist nötig. Erst am Montag hatte sich ein 33-Jähriger einen Albert unter den Arm geklemmt und Reißaus genommen (wir berichteten). Zwar war er laut Polizeiangaben betrunken, trotzdem „ist das Diebstahl und eine Straftat“, betont Bergmann. Wie viel der Sicherheitsdienst kosten wird, sei noch nicht klar. Er gehe von einem unteren fünfstelligen Bereich aus.

An Markttagen bleiben die Einsteins zunächst hinter dem Zaun. „Wir werden sie erst gegen 15 Uhr aufstellen.“ Apropos aufstellen: Die Aktion laufe prima und sei bereits weltweit bekannt. Sogar in Südamerika werde der Ulmer Einstein in sozialen Netzwerken gepostet. „Es macht echt Spaß zu sehen, wie sich die Leute hier freuen und was sie damit anstellen.“ Viele stellten Fragen zur Aktion und bereits 1200 Broschüren über das Leben des Physikers seien verteilt worden. „Genau das wollten wir ja: Albert Einstein in Ulm bekannt machen und Gespräche über den Menschen führen.“

Aber es gibt auch Kritik: Weil Einstein im Alter von 15 Monaten aus Ulm wegzog, habe er für die Stadt keine Relevanz, meinen die einen. Andere machen darauf aufmerksam, dass Einsteins Verwandte von Ulm aus in den Holocaust geschickt wurden und er die Stadt nie wieder betrat: „Deshalb finde ich diese Vereinnahmung fehl am Platz“, sagt ein 51-jähriger Passant.