Ulmer Zelt Alle lieben Anna

Ulm / Albert Hefele

„Eine bunte Mischung aus Schwarz und Weiß“ – so kündigte Anna Depenbusch ihren Abend am Klavier im ausverkauften Ulmer Zelt an. Ein interessant versteckter Widerspruch, vielleicht wohnen da zwei Seelen in einer Brust. Anna Depenbusch aber ist vieles, widersprüchlich und doppelbödig ist sie nicht. Was man sieht, ist auch drin. Eine uneitle, sympathisch gut aufgelegte Hamburgerin, die sich sichtlich freute, im Zelt spielen zu können. Und die Fans waren ihr von der ersten Minute an sklavisch ergeben.

Ihr Produkt kommt prima an. Musik, Lieder, die sich mit dem Thema „Beziehung“ auseinandersetzen: „Von A-Z bist du mein Alphabet“ und „Tim liebt Tina“. Alles erlebt oder im Freundeskreis beobachtet. Meistens sehr ironisch kommentiert mit „frechen“ erotischen Anspielungen. Die Femme fatale aber nimmt ihr kein Mensch ab. Muss auch nicht sein. Die Anna ist eine verlässliche Freundin, mit der man wunderbar herumspinnen kann. Und die noch begeistert ist, wie sich ihre Karriere entwickelt hat. Ihr Auftritt bei Ina Müller war die Initialzündung gewesen, mit einer Nummer, die auch jetzt ein Hit war: „Kommando Untergang“.