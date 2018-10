Alle Grundsteine fürs Blockhaus sind jetzt gelegt

swp

Vor Wochen schon war ein kleiner Grundstein mit den Namen aller Aktiven des Förderkreises Bundesfestung Ulm hergestellt und unter die Bodenplatte gelegt worden. Gestern nun erfolgte der offizielle Akt: Der große Grundstein für das Blockhaus im Fort Oberer Kuhberg ist oberhalb der Kellerdecke gelegt worden – und zwar in Anwesenheit von Bürgermeister Tim von Winning (rechts). Warum rekonstruiert der Förderkreis ein Blockhaus? Weil mit dem Blockhaus, das in Friedenszeiten als Lagerstätte für das Pulver diente und in Verteidigungszeiten – die es übrigens nie gab – als Stützpunkt für Soldaten vorgesehen war, das gesamte Ensemble des Forts Oberer Kuhberg wieder komplett ist.