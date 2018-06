Suchtprävention Alkoholfrei Grenzen überwinden

Henri Gallbronner

Man kann auch ohne Alkohol Spaß haben!“ Diese inzwischen doch etwas abgedroschene Floskel haben wohl schon Generationen von Jugendlichen zu hören bekommen – und anschließend ignoriert. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) will dem entgegentreten: Unter dem Motto „Null Alkohol – Voll Power“ betreibt sie eine Kampagne, die Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren vom Griff zur Flasche abhalten soll.

Einen Teil dieser Strategie bildet die „Voll-Power-Schultour“, die am Montag in der Friedrich-List-Schule Station machte. Dort ist man stolz, eine von drei baden-württembergischen und die erste berufliche Schule zu sein, die bei der Schultour dabei ist: „Das ist schon etwas Besonderes“, meint Julia Marten, Präventionsbeauftragte an der List-Schule.

Trockene Alkoholiker erzählen

Voraussetzung für eine Teilnahme ist, dass an der Schule bereits ein Konzept zur Suchtprävention existiert. Ein solches hat die List-Schule mit ihren Präventionstagen, die Marten zusammen mit ihrem Kollegen Gerald Lechner organisiert. Im Rahmen dieses Projekts werden die Neuntklässler des Wirtschaftsgymnasiums der Schule im Juli Besuch von zwei „trockenen“ Alkoholikern bekommen. „Die erzählen dann, wie sie in die Sucht reingekommen sind, wie das dann war und wie sie auch wieder den Ausstieg geschafft haben“, so Marten.

Schwerpunkt der Schultour selbst ist die so genannte „Primärprävention“: Den Schülern soll also nicht nur erklärt werden, dass, sondern vor allem wie man ohne Alkohol Spaß haben und über seine Grenzen hinaus gehen kann. Hierfür stellen die Teilnehmer – an der List-Schule die Neunt- und Zehntklässler des Gymnasiums und der erste Jahrgang der Berufsfachschule – in einer vorgelagerten Unterrichtseinheit Anforderungen an eine „Wunderdroge“ ohne Nebenwirkungen zusammen. Da kommen dann Dinge heraus, wie die „Einstein-Droge“ für Klassenarbeiten oder „Chips, die nicht nur nicht dick machen, sondern schlank“, wie Julia Marten berichtet.

Am Schultour-Tag nehmen die Schüler dann an Workshops wie „Urban Dance“ oder „Parkour“ teil, bei denen ihnen vermittelt werden soll, wie sie die gewünschte Wirkung, also zum Beispiel Glücksgefühle, ganz ohne Rauschmittel erreichen können. Jemand, der sein Gehirn trainieren wolle, könne dann zum Beispiel den Theater-Workshop besuchen, so Marten. Auch als Lehrer könne man seine Schüler dann mal von einer ganz anderen Seite sehen, meint sie: „Die, die wir landläufig als Schlawiner bezeichnen, sind dann plötzlich mit im Team“, meint sie.

Den Abschluss des Aktionstages bildet eine Präsentation. Einige Schüler hätten „vorher klappernde Zähne und nachher ein breites Grinsen im Gesicht“, sagt Mario Roth, der die Schultour im Auftrag der BZgA organisiert.

Den Anfang an der List-Schule machte – nach einer Videovorführung des Parkour-Workshops – die Theatergruppe von Canip Gündogdu, Theaterpädagoge aus Bielefeld. Er hat seine Schützlinge, bis auf einen gänzlich ohne Schauspielerfahrung, zunächst mit „Scheiterspielen“, bei denen die Schüler sich ausprobieren und eben auch scheitern können, an das Theater herangeführt: „Wichtig ist, über den Körper ins Spiel zu kommen“, betont er. Anschließend formten sie in Kleingruppen spontan Standbilder zu bestimmten Schlagwörtern. Ein paar davon wurden dann zu kleinen Szenen weiterentwickelt, die dann bei der Präsentation gezeigt wurden.