Mit einigen Minuten Verspätung kam Alina Reh mit dem ICE am Ulmer Hauptbahnhof an. Ihre Eltern standen bereit, Wolfgang Beck, Leichtathletik-Abteilungsleiter vom SSV Ulm 1846, hatte einen Blumenstrauß dabei. „Das was war, ist erledigt“, ruft er der 22-Jährigen zu. „Ja, shit happens“, sagt Reh, sichtlich mitgenommen von der langen Reise und bewegt von dem ihr bereiteten Empfang. Sie sei ziemlich müde und habe wenig geschlafen in den letzten Tagen, sagt sie: „Ich muss das jetzt erst einmal verarbeiten, es ist noch nicht so recht bei mir angekommen.“

Im Rollstuhl von der Strecke gebracht

Am Samstag musste Alina Reh bei der Leichtathletik Weltmeisterschaft in Katar über 10.000 Meter abbrechen. Nach etwa der Hälfte der Strecke plagten sie Krämpfe, die 22-Jährige sank auf der roten Tartan-Bahn zu Boden und musste mit dem Rollstuhl aus dem Khalifa International Stadion in Doha gebracht werden.

„Ich bin schon traurig über das wie es passiert ist und dass ich einfach null Chancen hatte einzuwirken“, sagt Reh. Bereits wenige Stunden später gab es vom Entwarnung, es gehe ihr nach Betreuung vom Ärzteteam des Deutschen Leichtathletik-Verbandes soweit wieder gut: „Ich wurde dort richtig gut versorgt“.

Auf Bahngleis zwei sind am Montagabend einige Medienvertreter gekommen, Reh stellt sich den Fragen und gibt geduldig Interviews. „Das stand gar nicht zur Diskussion“, sagt Reh, zu einem möglichen weiteren Start bei der WM. Denn vom DLV wurde die 22-Jährige auch für die 5000-Meter-Strecke, die die Athletinnen am Mittwoch laufen, nominiert. „Dafür war ich auch mental zu arg durch.“

Klima in Doha schwierig

Schwierig sei das Klima in Katar für die gewesen. „Ich war eine halbe Stunde draußen und war komplett durchgeschwitzt.“ Vermutlich war der Wechsel vom heiße Wüstenhitze in die klimatisierten auch der Grund für ihre Bauchkrämpfe. Außer Hotel und Stadion hat die 22-Jährige in ihrem viertägigem Aufenthalt nur wenig von Doha gesehen. „Es war schwierig die Stimmung aufzusaugen“, sagt sie und fügt an: „Es gibt schönere Orte eine WM auszutragen.“

Auf was sie sich nach der sportlichen Enttäuschung am meisten freue? „Vielleicht morgen mal auszuschlafen“, sagt die Laichingerin. Und dann, eine oder zwei Wochen mal nichts zu machen und: „Nicht den ganzen Tag zu überlegen: ‚Wann esse ich was‘“.

