Bachtage Albrecht Schmidt spielt Goldberg-Variationen

Ulm / Christa Kanand

Meistens sieht man Albrecht Schmid, den Leiter der Wiblinger Bach-Tage, am Pult mit dem Dirigentenstab. Doch am achten Abend der Reihe gab der Bach-Ken­ner und Cembalist im fast ausverkauften Saal der Sparkasse Ulm in der Neuen Mitte ein Solo-Kon­zert: Bachs „Goldberg-Variationen“.

Der Variations-Zyklus, der zum Schwersten gehört, was Bach komponiert hat, geriet mit Schmid für Fans der Barockmusik zum Hochgenuss. In der gläsernen Architektur mit Ulmer Ausblicken spielte Schmid sehr klar, schnörkellos, mit Konzentration und Hingabe auf einer Kopie des zweimanualigen Cembalos von F.E. Blanchet (Paris 1737). Mit der Landschaftsmalerei auf dem offenen Deckel ist das Instrument ein echter Hingucker.

Wie atmend und beseelt dieses scheinbar so mechanische barocke Tasteninstrument mit dem typischen Silberklang tönen kann, zeigte gleich die einleitende „Aria“. Deren kantables Sarabande-Thema liegt den 30 Variationen zugrunde. Diese hat Bach 1741 der Legende nach für den zu Schlaflosigkeit neigenden Grafen Keyserlingk komponiert, damit er vom hochbegabten Bach-Schüler Johann Gottlieb Goldberg „in seinen schlaflosen Nächten etwas aufgeheitert werden könne“.

In Geheimnisse eingedrungen

An Euer Durchlauchts Schlafbedürfnis lassen allenfalls langsamere meditative Variationen wie die klagevoll tiefsinnige Nr. 25 in g-Moll denken. Sonst aber ist Gähnen tabu. Denn der kontrastreiche Zyklus fesselt mit rhythmischen Finessen, Verzierungskünsten, perlenden Tonketten, hüpfenden Sequenzen, tänzerischer Grazie, polyphoner Klarheit und abwechslungsreichen Registrierungen.

Schmid drang in die Geheimnisse des Werks ein, bewältigte mit profunder Technik Halsbrecherisches und Heikles. Ein Feuerwerk in rasantem Tempo entfachte er in der letzten und längsten der Variationen. Der Kreis schloss sich nach 100 Minuten mit dem besinnlichen „Aria“-Anfangsthema als sanftem Abgesang. Applaus holte Schmid mehrmals aufs Podium zurück – zu Recht.