Dirigenten Albrecht Haupt: Abschied nach 59 Jahren

Ulm / Jürgen Kanold

Längst gilt es in der Fachwelt als unstrittig, dass diese Lukas-Passion nicht aus der Feder Johann Sebastian Bachs stammt. Mindestens zweimal freilich hat der Leipziger Thomaskantor sie aufgeführt, 1730 und 1745, und überliefert ist das Werk in einer von ihm begonnenen und von seinem Sohn Carl Philipp Emanuel fertiggestellten Partitur. Wer aber war der Komponist? Vielleicht der Eisenacher Hofkapellmeister Melchior Molter? Wer nun aber an Palmsonntag diese Lukas-Passion in der Pauluskirche dirigieren wird, ist zweifellos und unbestritten ein Original und auch kein Anonymus, sondern eine Institution im Ulmer Musikleben seit Jahrzehnten: Albrecht Haupt.

Vergangenen Sommer verabschiedete sich der heute 88-jährige Kirchen- und Universitätsmusikdirektor als Leiter des von ihm selbst 1976 gegründeten Ulmer Universitätschors. Jetzt gibt der Thalfinger, der ein so passioniertes Musikerleben führt, an Palmsonntag mit der Lukas-Passion sein letztes Konzert als Dirigent der Ulmer Kantorei: „Albrecht Haupt sagt Ade“, steht auf dem Flyer. Und zwar nach unglaublichen 59 Jahren!

Haupt wurde 1929 in Bonn geboren, als Sohn eines Mediziners aus Jena und Spross einer Organistenfamilie. Er studierte zunächst Musikwissenschaft und Kunstgeschichte, wechselte dann zur Leipziger Musikhochschule als Kirchenmusiker. Natürlich prägten ihn die Thomaner, Haupt nahm Unterricht bei Thomaskantor Günther Ramin. Das A-Examen machte er in Stuttgart und Esslingen und kam nach Ulm. Von 1958 bis zu seiner Pensionierung 1995 war Haupt Kantor der Martin-Luther-Kirche; die seit 1949 bestehende Ulmer Kantorei (die zunächst „evangelische Jugendkantorei Ulm“ hieß) übernahm er 1959 von Wilhelm Ebert.

Als reiner Kirchenchor hatte sich dieses bis zu 120-köpfige Ensemble nie verstanden, und so trat die Ulmer Kantorei nach der Zeit an der Luther-Kirche als freier Konzertchor auf, als eingetragener Verein. Johann Sebastian Bach, auch das Abschiedsprogramm zeigt es jetzt, war der Fixstern an Haupts musikalischem Himmel. Historisch-kritisch, historisch informiert? Haupt blieb immer der alten, romantisch-barocken Leipziger Tradition verhaftet: ein großer, voluminöser, strahlender Klang, dargeboten von enthusiastischen Laien. „Ich versuche, das Vibrato weitgehend zu vermeiden, ich unterdrücke es aber auch nicht gewaltsam“, sagte er einmal so ernst wie lachend.

Die ganze oratorische Literatur erarbeitete Haupt mit der Ulmer Kantorei. Diesen quirligen, so begeisterungsfähigen Dirigenten zeichnete aber auch immer die Entdeckerlust aus, er wagte Sprünge in neue Klangwelten, schloss seinem Chor auch die zeitgenössische Musik auf. Strawinskys „Psalmensinfonie“, Schönbergs Kantate „Ein Überlebender aus Warschau“ oder Dieter Nolls Oratorium „Go down, Moses“ nannte er einmal als „Meilensteine“ seines Wirkens.

Und, nicht zu vergessen, Haupts Gespür und Leidenschaft fürs Theatralische: Nicht nur, dass er die Ulmer Kantorei für Produktionen des Theaters präparierte, für „Saul“ oder „Aida“; auch selbst dirigierte er eine Barockoper wie Purcells „Dido und Aeneas“ im Konzert mit szenischen Effekten.

Es ist wohl überhaupt kein Zufall, dass Haupts Kinder aus zwei Ehen allesamt Musiker geworden sind. Der Jüngste, Manuel, ist sein Nachfolger als Dirigent des Ulmer Universitätschors. Aber da wären auch Tanja Haupt, die Bratscherin, oder Miriam Haupt, die in München als Voice-Coach ein „Stimmatelier“ betreibt und das Münchner Ärzteorchester und den Münchner Ärztechor leitet. Angelika Hirsch, geborene Haupt, ist studierte Cembalistin und ­Organistin, gründete die Camerata Basel, leitet verschiedene Chöre in der Schweiz und auch die Kantorei St. Arbogast Muttenz. Und Friederike Haupt, die Älteste, ist Musikjournalistin beim Bayerischen Rundfunk, hat aber auch einen Chor, die Gospelcantorei Meran.

„Wir sind alle geprägt von seiner lebendigen, erfüllten Art des Musizierens, er hat uns alle damit angesteckt“, sagt Friederike Haupt. Das gilt für die engste Familie ­– und für die singende Gemeinschaft der Weggefährten Albrecht Haupts aus der Ulmer Kantorei nicht minder.

Manche Musikwissenschaftler nehmen an, dass die Lukas-Passion auch eine Gemeinschaftsarbeit der sehr aufführungspraktischen Familie Bach sein könnte. Das passt doch ideal für dieses Abschiedskonzert, das ein absolut authentischer Albrecht Haupt dirigieren wird.