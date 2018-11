Konzert  Alan Hilarios Projekt in der Wilhelmsburg

Ulm / Lena Grundhuber

Nach alternativen Partys, Lyrik-Lust, Licht-Gestaltung und allerlei Kunstvernetzung gab es nun also auch Neue Musik im städtischen „Pop Up Space“ zu hören: Alan Hilario, renommierter Komponist und Klangvisionär, erschloss sich am Wochenende den zur Allzwecknutzung sanierten Gebäudeteil der Wilhelmsburg. Und wie er das tat.

Die Teil-Burg wurde bei der Uraufführung von „Fünf Räume – sieben MusikerInnen“ zum reinen Spielraum reduziert, im Zentrum stand das kompositorische Ganze. Das Motto „Stürmt die Burg“ wurde umgesetzt, und zwar ohne Kompromisse – genau so soll es sein. Die Besucher wurden einem der Konzerträume bindend zugewiesen und mehr als 40 Minuten mit stetigem Perspektivwechsel und akustischem Wandel konfrontiert. Ein hochfrequentes Flötenduo, Farfisa-Orgelklänge, Überblasungen vom Holz und perkussive Wucht aus dem Off. Nein, das waren nicht nur vorproduzierte Sounds aus den Lautsprechern, sie wurden auch im langen Flur im Rücken der Räume live eingespielt, der zum Sound-Kamin wurde – reguliert durch stetig von den Akteuren geschlossene Türen und Vorhänge.

All das wurde von Komponist Alan Hilario selbst gemischt und wirkungsvoll gestaltet – und war in jedem Raum tatsächlich anders erlebbar: Klangspülungen und -schüttungen, Aufbrausendes, Kinderstimmen, Stummfilm-Dramatik, Verlust- und Urangst-Bedrohung, zu einem archaischen Empfinden verdichtet. Lars von Trier in der Geisterburg, Verunsicherungs-Wucht, immer wieder mit Zerbrechlichkeit durchschichtet.

Im zweiten Teil des Abends durchlebte man dieselben 40 Minuten im anderen, frei gewählten Raum noch einmal ganz anders. Schaben und Fauchen, Stanz- und Raspelgeräusche, Loop- und fiebrige Bläser-Girlanden, Orgel-Stakkato und Vibraphon-Bruch. Ein Dehnen und Ziehen, ein intensives Durchdringen, hinten im Flur hetzende Musiker, fliehende Töne, imaginäre verlorene Seelen.

Ein tiefschürfendes Erlebnis

Vanessa Brenzinger-Schüz und Karin Schweigart-Hilario an den Flöten, Mark Lorenz Kysela am Saxophon, Anne Schumacher am Cello, Sebastian Berweck an den diversen Tasteninstrumenten und Schlagwerker Pascal Pons ließen das Werk gemeinsam mit dem Komponisten hochkonzentriert und mit hoher Spielkunst entstehen.