Veranstaltung Aktion zur Pflegemisere

Ulm / swp

„Geld oder Pflegen – Rendite oder Leben Unter diesem Motto macht das im Mai 2018 gegründete Ulmer Bündnis für die Pflege morgen, Mittwoch, auf die angespannte Situation in der Pflege aufmerksam. Von 12 bis 14 Uhr wird vor dem Ulmer Rathaus beim „Pillenroulette“ eine reale Situation aus der Pflege simuliert. Darüber hinaus werden die wirtschaftlichen Hintergründe in der Pflege beleuchtet und Perspektiven für eine menschenwürdige Gestaltung des Pflegesystems aufgezeigt. Beschäftigte aus Ulmer Krankenhäusern und Altenpflegeeinrichtungen stehen für Gespräche zur Verfügung.

Am Abend findet um 19 Uhr in der evangelischen Lukaskirche am Eselsberg ein ökumenischer Gottesdienst zum Thema statt.