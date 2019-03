Mit der Aktion „Ulm, komm rein“ will die Stadt für die Erreichbarkeit der City während der Sperrung am Hauptbahnhof werben. Und nimmt dafür fast eine Million Euro in die Hand.

Im Schulterschluss mit dem Einzelhandel will die Stadt Ulm während der kritischen Sperrung am Hauptbahnhof bis Dezember für die Erreichbarkeit der Ulmer City werben. Motto: „Ulm, komm rein.“ Dabei rechnet OB Gunter Czisch mit verkehrsentlastenden Effekten aus dem kostenlosen Nahverkehr an Einkaufssamstagen – auf die sich das Augenmerk richtet. Start ist, wie kurz berichtet, am Samstag, 6. April. Die Aktion läuft bis 28. Dezember. Hintergrund: Die Stadt sperrt erneut die Friedrich-Ebert-Straße auf Höhe C & A stadtauswärts, mit Beginn nun am 1.April. Somit soll auf einem größeren Baufeld die Bahnhofspassage zu den Sedelhöfen schneller gebaut werden. Czisch glaubt, dass nach einigen Tagen Anlaufphase Staus diesmal weitgehend vermieden werden können – weil vor allem die Theaterkreuzung in der Olgastraße und die Kreuzung Neutor- und Karlstraße wesentlich leistungsfähiger seien.

Stadt Ulm „Schlüpfrig und spätpubertär“: Stadträte sauer über Werbekampagne Eigentlich sollte eine Kampagne vom kommenden Wochenende an mit fünf Plakaten für die Erreichbarkeit der Stadt werben. Doch die Stadträte waren keineswegs begeistert.

Stadt will mit den Plakaten provozieren

Das Stadtoberhaupt verteidigte im übrigen die bereits in die Kritik geratene Marketingkampagne zur Erreichbarkeit mit fragwürdigen Sprüchen wie „Einparken ohne Vorspiel gibt’s am Stadtrand“ – als Hinweis auf P+R-Plätze. Die fraglichen zwei Plakate seien herausgenommen worden. Außerdem wolle man durchaus Motive, die provozieren und „keine Weichspül-Plakate“. Man dürfe die Kampagne, die unmittelbar startet, nicht schlechtreden: „Das wäre furchtbar.“ Die Kosten von 400.000 Euro teilen sich das Rathaus (50 Prozent) sowie City-Marketing und SWU (je 25 Prozent). Die ganze Aktion mit dem kostenlosen Nahverkehr kostet die Stadt fast eine Million.

