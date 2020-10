Allerdings nicht wie gewohnt im Kornhaus, sondern in der Donauhalle. Aktionsleiter Karl Bacherle feiert dabei auch ein persönliches Jubiläum: er ist zum 25. Mal Aktionsleiter. Und auch in diesem Jahr wird er mit Auktionatorin Susanne Rothfuß wieder für spannende und unterhaltsame Stunden sorgen.

FRIZZ: Herr Bacherle, was war die denkwürdigste Situation in all den Jahren?

Karl Bacherle: Das ist immer der Moment, wenn das Auto versteigert wird. Dann sind 650 Besucher mucksmäuschenstill und es passiert erst einmal nichts! Keiner reagiert auf das erste Gebot von Frau Rothfuß, keiner will der erste Bieter sein, alle halten die Luft an, obwohl meistens zwei oder drei Interessenten vor Ort sind. Das „Bietergefecht“, der Nervenkitzel, der dabei entsteht, nehmen die Besucher als einmaliges Live-Erlebnis mit nach Hause – das gibt es nur bei der Autoversteigerung!

FRIZZ: Und der verrückteste Gegenstand, der je versteigert wurde?

Bacherle: Da muss ich drei nennen: Zur Jahrtausendwende gab es ein 10.000 qm großes Grundstück in der kanadischen Provinz Nova Scotia. Einmal waren es Nasenwärmer, die waren so begehrt, dass die Anbieter noch im Kornhaus anfingen, weitere zu stricken. Und sehr verhalten ging es zu, als Susanne Rothfuß ­„15 Minuten Erotik-Show“ versteigerte. Erst als sie versprach, dass keiner seinen Ausweis vorzeigen müsse, ging ein Angebot nach dem anderen ein.

FRIZZ: Nun findet die Auktion zum ersten Mal in der Donauhalle statt. Was wird anders?

Bacherle: Die Besucher müssen im Vorfeld für 10 Euro auf Reservix eine Eintrittskarte kaufen und sich online registrieren. Dafür erwartet sie am Eingang ein Überraschungspaket im Wert von 10 Euro. Wir übertragen auf Großbild-Leinwand, damit man auch in der 25. Sitzreihe den kleinsten Gegenstand gut sehen und ersteigern kann und wir verteilen Bieterkärtchen, damit unsere Auktionatorin den Überblick behält. Wir starten in der Donauhalle um 17 Uhr, lassen die Besucher aber bereits ab 15 Uhr in die Halle. Was hoffentlich nicht anders wird, sind zahlungsfreudige und zahlreiche Besucher. Wir haben wieder alles, was man braucht oder nicht braucht.