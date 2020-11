„Im Prinzip ist alles wie sonst im Kornhaus. Nur bietet man halt jetzt im Internet mit und hat sogar von 6. bis 13. Dezember Zeit“, sagt Aktion 100 000-Organisationsleiter Karl Bacherle. Wie immer wird bei der Benefiz-Auktion das bewährte und beliebte Angebot an Waren versteigert. Selbst die schmackhaften Pakete mit gesunden Lebensmitteln sind wie üblich dabei. Vor allem Bewegungsmuffel werden sich freuen: Sie müssen nicht wie in den vergangenen Jahren bei der Versteigerung blitzschnell nach vorne laufen, um ein Paket zu ergattern. Nun reicht ein Mausklick.

Und so funktioniert’s: Man geht auf die Plattform https://www.biet-mit-swp.de und registriert sich als Bieter. Das ist vom 16. November an m öglich und kostet nichts. Bekommt man den Zuschlag, kann man per Rechnung oder Paypal bezahlen. Barzahlung ist nicht möglich, die ersteigerten Sachen können bei der SÜDWEST PRESSE abgeholt werden. Wer eine Frage zum Ablauf hat, kann sich an eine Hotline wenden (siehe Info unten).