Weihnachtsmarkt-Fans haben den 25. November schon lange fett im Kalender markiert: Beginn Weihnachtsmarkt! Wer den guten Zweck unterstützen möchte, macht in der Hirtengass’ Halt. In der Hütte der Aktion 100.000 und Ulmer helft (Stand Nr. 126) gibt es ein breites Sortiment an Gaumenfreuden sowie nützlichen und schönen Dingen.

Stollen, Wurst und Socken

So verkauft Hütten-Managerin Gisela Stöger Plätzchen aus der Kinderbackstube von Staib, Christstollen und Kleingebäck vom Regionalen Ausbildungszentrum RAZ und deftige Wurst in Gläsern und Dosen vom Kloster Untermarchtal. Weiter gibt es Nüsse vom Fruchthof Nagel, Lebkuchen von Weiss und Holzarbeiten von der Anderen Baustelle, Lebenshilfe und vom Reha-Verein. Und noch die beliebten, von Stand-Chefin Stöger höchstpersönlich gestrickten Socken.

Karten für Weihnachtscircus

Und dann gibt es noch Tickets für die Premiere des Weihnachtscircus’ (Freitag, 20. Dezember, 19.30 Uhr) zum Sonderpreis von 10 Euro (regulär: 20 Euro) pro Eintrittskarte, Kinder bis zwölf Jahre zahlen 8 Euro.

Sternaufzug beim Münster

Vor dem Stand der Kerzenfirma Stäblein (Nr. 104) können nicht nur Kinder Wachssterne mittels Sternaufzug in den durchsichtigen Zylinder befördern. Zwei Sterne kosten einen Euro. Der Erlös kommt der Aktion 100.000 und Ulmer helft zugute.