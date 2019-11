Not und Armut sind Begriffe, die man in erster Linie mit anderen Ländern und Krisengebieten verbindet. Aber auch hier, um uns herum, trifft das Schicksal manche Menschen so hart, dass sie alleine nicht mehr auf die Beine kommen. Die Aktion 100 000 und Ulmer helft hat sie im Blick.

Es ist erstaunlich, mit wie viel Engagement und Selbstverständlichkeit die verschiedenen Akteure jedes Jahr zusammenkommen, um sich für die gute Sache einzusetzen. Auch die Spendenbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger zeigt, welchen Stellenwert gegenseitige Unterstützung und gesellschaftlicher Zusammenhalt in unserer Stadt einnehmen.

Die Aktion leistet Hilfe in Einzelfällen, unterstützt aber auch soziale und gemeinnützige Einrichtungen. Es ist toll, zu sehen, wie viele Menschen daran mitwirken. Und so wünsche ich dem Vorhaben auch dieses Mal viel Erfolg.



Gunter Czisch

Schirmherr und Oberbürgermeister der Stadt Ulm